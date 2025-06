Krisenunternehmen: Gericht bestätigt Sanierungsplan der Baywa

Der Restrukturierungsplan sieht eine mehrjährige Sanierung bis Ende 2028 vor. Kern des Konzepts ist die Gesundschrumpfung: So will sich die Baywa aus dem internationalen Geschäft weitgehend zurückziehen und ihre großen internationalen Töchter verkaufen. Bereits über die Bühne gegangen ist der Verkauf der Beteiligung an der österreichischen Raiffeisen Ware Austria (RWA). Wegen der laufenden Sanierung hat die Baywa ihre Bilanz des vergangenen Jahres bislang nicht veröffentlicht, in den ersten neun Monaten 2024 hatte sich der Nettoverlust auf über 640 Millionen Euro summiert.