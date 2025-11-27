Krisenunternehmen: Baywa will vier Milliarden Schulden abbezahlen

München (dpa/lby) - Der für Landwirte und Lebensmittelversorgung bedeutende Münchner Mischkonzern Baywa will in den kommenden Jahren seinen Schuldenberg um gut vier Milliarden Euro verkleinern. Dazu sollen rund zwei Drittel der Baywa-Geschäfte veräußert werden, sagte Vorstandschef Frank Hiller bei einer Pressekonferenz. In den ersten neun Monaten ging der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um über ein Fünftel auf 9,6 Milliarden Euro zurück, teils wegen der laufenden Sanierung, teils wegen der schwachen Konjunktur.