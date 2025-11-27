Krisenunternehmen: Baywa will vier Milliarden Schulden abbezahlen

Ergebnisse der internen Untersuchung im nächsten Sommer

Davon unabhängig lässt der heutige Vorstand mögliches Fehlverhalten ehemaliger Spitzenmanager prüfen, und auch die Rolle der Aufsichtsräte wird im Anschluss durchleuchtet. Je nach Ergebnis könnte die Baywa dann unter Umständen Schadenersatz fordern. "Die Vorgehensweise ist generell immer so, dass zunächst mal der Aufsichtsrat feststellen muss, ob es vorstandsseitig irgendwelche Verfehlungen oder Pflichtverletzungen gab", sagte Hiller. "Und dann letztendlich muss in einem zweiten Schritt dann geprüft werden, ob die Aufsichtsratpflicht des Aufsichtsrats richtig wahrgenommen wurde." Ergebnisse dieser internen Prüfung sollen auf der Hauptversammlung im nächsten Jahr präsentiert werden.