Krisenunternehmen: Baywa-Sanierung wird zur Hängepartie - neues Zieldatum 2030

Erbe des Ex-Chefs wird abgewickelt

Die Baywa ist insbesondere in ihren bayerischen Heimatregion eine Institution, deren Lagerhäuser ebenso zum ländlichen Ortsbild gehören wie Kirchtürme und Feuerwehrhäuser. Über Jahrzehnte war das Unternehmen auf den inländischen Agrarhandel beschränkt. Der langjährige Vorstandschef Klaus Josef Lutz jedoch verordnete der Baywa während seiner Amtszeit von 2008 bis 2023 die Expansion. Lutz baute das Ökostromgeschäft mit der ebenfalls zum Sanierungsfall gewordenen Baywa r.e. auf und kaufte die niederländische Agrarhandelsgruppe Cefetra, den großen neuseeländischen Apfelplantagenbetreiber Turners & Growers und andere Beteiligungen. Die Sanierung läuft darauf hinaus, das Werk des früheren Baywa-Chefs abzuwickeln und das Unternehmen wieder weitgehend auf den heimischen Agrarmarkt zu beschränken. Lutz hat mehrfach alle Kritik zurückgewiesen, er trage die Verantwortung für das Debakel.