Krisenunternehmen: Baywa-Aufsichtsräte weichen dem Druck - Rukwied bleibt

München (dpa/lby) - Beim Münchner Krisenkonzern Baywa weichen nach mehreren Spitzenmanagern auch drei Aufsichtsräte dem Druck von Eigentümern und Aktionären. Prominentester Name unter den scheidenden Unternehmenskontrolleuren ist die CSU-Politikerin Monika Hohlmeier, die das Kontrollgremium zum 31. März verlassen wird. Neben der Tochter des früheren bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß beendet der österreichische Raiffeisen-Funktionär und Manager Michael Höllerer seine Tätigkeit im Baywa-Aufsichtsrat vorzeitig am 31. März. Im Mai wird dann auch Monique Surges gehen, die Leiterin der deutschen Handelskammer in Neuseeland.