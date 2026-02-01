Krisenunternehmen: Baywa-Aufsichtsräte weichen dem Druck - Rukwied bleibt

Langzeit-Aufsichtsräte in der Kritik

Nicht als einer der scheidenden Aufsichtsräte genannt ist in der Mitteilung der Baywa Bauernpräsident Joachim Rukwied, der dem Gremium seit 2013 angehört. Der hauptsächlich im Agrarhandel tätige Konzern ist seit 2024 in der Krise. Auslöser waren Schulden von über fünf Milliarden Euro, die die Baywa in den 2010er Jahren im Zuge einer missglückten Auslandsexpansion aufgetürmt hatte. Deswegen sind neben dem damaligen Vorstand auch die Langzeit-Aufsichtsräte unter Druck geraten.