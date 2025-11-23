Kurze Zeit später widersprach ihnen der Minister aber auf der Plattform X und betonte, dass die USA Urheber des Plans seien. Dieser diene "als solider Rahmen für die laufenden Verhandlungen". Er sei von den USA erstellt worden und basiere auf "Anregungen der russischen Seite, aber auch auf früheren und aktuellen Beiträgen der Ukraine", schrieb Rubio.

Erste Kontaktaufnahme am Sonntag

Aber wie geht es nun konkret weiter? Heute gibt es die erste direkte Kontaktaufnahme zwischen den USA und der Ukraine und ihren wichtigsten europäischen Verbündeten auf Ebene der außenpolitischen Berater der Staats- und Regierungschefs. Für Deutschland reist Merz' Top-Diplomat Günter Sautter nach Genf. Zuvor hatte am Abend der Nationale Sicherheitsrat unter dem Vorsitz des Bundeskanzlers zum Thema Ukraine getagt, wie Regierungssprecher Stefan Kornelius mitteilte. Großbritannien und Frankreich sind in Genf auch dabei, außerdem die EU-Kommission und wohl auch Italien.

Nach diesem Treffen wird man etwas klarer sehen, ob es Chancen gibt, die US-Friedensinitiative auf ein breiteres Fundament zu stellen, das auch die Europäer mittragen können. Sie gehen vorbereitet in das Treffen und haben am Samstag Änderungsvorschläge nach Washington geschickt.

Es liegen also zwei Dokumente auf dem Tisch, wenn am Sonntag die Verhandlungen in Genf beginnen. Dann bleiben bis zu der von Trump gesetzten Frist nur noch vier Tage Zeit. Einen Hoffnungsschimmer gab es am Samstagabend. Trump verneinte in Washington die Frage einer Reporterin, ob sein Friedensplan denn nun das letzte Angebot sei. "Wir versuchen, die Sache auf die eine oder andere Weise zu beenden", fügte er hinzu.