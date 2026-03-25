Krisenresilienz Für wie krisenanfällig Beschäftigte ihre Unternehmen halten

Unfallzahlen sinken

Eigentlich kann die Unfallversicherung gute Zahlen präsentieren. Erneut sank die Zahl der meldepflichtigen Arbeitsunfälle - um rund 24.000 auf 731.000 im vergangenen Jahr. Vor 30 Jahren waren es noch über 1,6 Millionen, vor zehn Jahren knapp 870.000. Die Unfallversicherung macht vor allem bessere Vorbeugung dafür verantwortlich: Brandschutz-Übungen, Erste Hilfe, Notfall- und Krisenpläne. Überall sinken die erfassten Zahlen, auch bei den Todesfällen durch Arbeitsunfälle (335 Fälle 2025). Insgesamt sind in der Unfallversicherung rund 68 Millionen Menschen in Deutschland abgesichert gegen Arbeits-, Wege-, Schul- und Schulwegunfälle sowie Berufskrankheiten.