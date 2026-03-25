Krisenresilienz Für wie krisenanfällig Beschäftigte ihre Unternehmen halten

Berlin - Gewalt und gestörte Lieferketten, Cyberangriffe und Stromausfälle - auch Deutschlands Wirtschaft sieht sich zunehmend Krisen und Störfällen ausgesetzt. Doch in den Betrieben hapert es in den Augen vieler Beschäftigter und Führungsleute oft an Vorbereitung auf Störungen. So sieht nur rund jede und jeder Dritte sein Unternehmen oder seine Einrichtung bei Lieferkettenstörungen, Gewaltereignissen oder Stromausfälle gut gewappnet, wie eine neue Forsa-Umfrage im Auftrag der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung zeigt.