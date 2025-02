Sparbuch wird unwichtig

Das sprichwörtliche Sparbuch verliert jedoch bei der privaten Geldanlage immer weiter an Bedeutung: Die Spareinlagen gingen um 3,3 Milliarden Euro zurück, die Zahl der Sparkonten schrumpfte um 264.000 auf 3,5 Millionen. Stattdessen legt die Sparkassenkundschaft ihr Geld vermehrt in Wertpapieren und Termingeldern an.