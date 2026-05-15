Krisenmanagement: Merz telefonierte am Tag des Stromausfalls nicht mit Wegner

Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz hat am ersten Tag des großen Stromausfalls in Berlin doch nicht mit dem Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (beide CDU) telefoniert. Eine Sprecherin der Bundesregierung korrigierte jetzt frühere Angaben. "Der Bundeskanzler war in die Kommunikation mit dem Regierenden Bürgermeister Wegner am 3. Januar 2026 zwar eingebunden, jedoch hat kein unmittelbares Gespräch oder Telefonat stattgefunden", erklärte sie auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Anderslautende Auskünfte beruhten auf einem "Missverständnis in der Kommunikation".