«Krisenlähmung»: Stillstand bei Top-Posten - Frauenanteil stagniert

Gerade die kriselnde deutsche Automobilindustrie sei "auffällig schlecht" aufgestellt, sagte Ankersen: So finde sich im Vorstand von Volkswagen, BMW und der Porsche AG nur jeweils eine Frau. Bei ihren Geschäftsmodellen komme die Branche nicht voran - und versuche, "auf allen Ebenen so lange wie möglich weiterzumachen wie bisher. Und das zeigt sich ja gerade, dass das natürlich überhaupt nicht geht."