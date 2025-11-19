Sachsen-Anhalt: Landesbischof wirbt für Landesregierung ohne AfD

Der Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) will keine Beteiligung der AfD an einer künftigen Landesregierung in Sachsen-Anhalt sehen. "Wir werden werben für die Möglichkeit, nach der Wahl demokratische Bündnisse jenseits der AfD schließen zu können", sagte Friedrich Kramer zur Eröffnung der Tagung der Landessynode der EKM in Erfurt. Mit Blick auf die Parlamentswahl im kommenden Jahr sagte Kramer: "Wir werden in breiten gesellschaftlichen Bündnissen aktiv sein. Wir werden "Herz statt Hetze" groß machen."