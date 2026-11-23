3. September: Aufsichtsrat einig

Nach langem Ringen stimmt der Aufsichtsrat für den "Zukunftsplan 2030". Es handelt sich demnach um das "tiefgreifendste Transformationsprogramm" in der Unternehmensgeschichte. Der Plan umfasst Einsparungen im zweistelligen Milliardenbereich. Dazu soll auch der Wegfall von rund 50.000 Jobs beitragen. Werksschließungen wurden zunächst nicht beschlossen. Der Vorstand soll bis Mitte 2027 ein Konzept zum Produktionsnetz in Europa vorlegen.

Der Beschluss fällt einen Tag früher als erwartet. Eine Eskalation wird vorerst verhindert. Vor der Sitzung wurde auch spekuliert, dass der Vorstand – sollten die Aufseher nicht zustimmen – die Aktionäre entscheiden lassen könnte.

11. September: IG Metall drängt auf Gespräch

Die Gewerkschaft beruft sich auf eine Klausel im Zukunftstarifvertrag von 2024. In einem sogenannten Überprüfungsgespräch will die Gewerkschaft klären, ob VW die damaligen Zusagen trotz der verschärften Sparpläne einhält.

18. September: Gewinnwarnung

Wegen einer Milliardenabschreibung auf Porsche, schwacher Geschäfte in China und Kosten für den Konzernumbau senkt VW seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Der Autobauer rechnet nun damit, dass vom Umsatz höchstens ein Prozent als operativer Gewinn übrig bleibt.

21. September: Betriebsversammlung

VW-Markenchef Thomas Schäfer will das Spartempo erhöhen. "Wir haben absolut keine Zeit zu verlieren", sagte er. Er hätte sich gewünscht, dass die 2024 vereinbarten Maßnahmen ausreichten. Wegschauen löse aber keine Probleme. Cavallo stellt die Beschäftigten darauf ein, dass ihnen "die Sparwut" an allen Ecken und Enden begegnen werde. Die Zeichen stünden auf Sturm.

22. September: Forderung nach mehr Geld

Die IG Metall fordert für die VW-Beschäftigten in der anstehenden Tarifrunde unter anderem fünf Prozent mehr Geld. Begründet wird das mit den steigenden Lebenshaltungskosten. Die letzte Entgelterhöhung gab es im Mai 2024.

30. September: Tarifverträge gekündigt

Beim Überprüfungsgespräch kündigte VW zehn Tarifverträge – und damit fast alle Vereinbarungen des Haustarifs. Dort sind unter anderem Arbeitszeit, Urlaub und Zulagen geregelt. Die Beschäftigungssicherung bleibt unangetastet. Die IG Metall spricht von einem "üblen Foul".

1. Oktober: Blume bringt längere Arbeitszeiten ins Spiel

Die Arbeitskosten in Deutschland liegen etwa doppelt so hoch wie in anderen europäischen Ländern, in denen VW aktiv sei, sagte Blume dem Portal "The Pioneer". Ihm zufolge gibt es mehrere Ansatzpunkte, wie sie gesenkt werden können, darunter eine Erhöhung der Wochenarbeitszeit ohne Lohnausgleich.

23. Oktober: Zweites Überprüfungsgespräch

Die IG Metall verlangt, dass VW die Kündigung der Tarifverträge bis Monatsende zurücknimmt – und droht mit Arbeitskampf. VW sagt erstmals, wie viele weitere Stellen bei der Kernmarke wegfallen sollen: rund 12.000 bis 2030.

29. Oktober: Milliardenverlust

Das Ergebnis nach Steuern lag im dritten Quartal bei minus 5,82 Milliarden Euro. Wesentlicher Grund waren Sondereffekte. Auch Umsatz und Auslieferungen sanken. Bis Ende September übergab der Konzern gut 6 Millionen Fahrzeuge an Kunden (minus 9,0 Prozent). Bei der Kernmarke sieht es noch schlechter aus. Besonders heikel ist die Lage mit einem Minus von gut 30 Prozent in China.

11. November: Zukunftsprojekt eingestampft

Volkswagen stoppt ein Projekt zur Modernisierung der Produktion in Wolfsburg und begründet das mit der angespannten Wirtschaftslage. Cavallo sieht einen "eklatanten Bruch" der Tarifeinigung 2024. Diese sah vor, dass die Produktion im Stammwerk umgebaut wird, um unter anderem für den vollelektrischen Golf bereitzustehen. Im sogenannten "Gamechanger"-Projekt sollte dafür modernste Fertigungstechnologien entwickelt werden.

18. November: Schnelle Lösungen für Werke?

Aktuell laufen nach Angaben des VW-Chefs "intensive Gespräche". Klarheit sollen die Beschäftigten "allerspätestens" im Sommer haben.

19. November: Forderungen des Unternehmens

VW übermittelt der Gewerkschaft die Forderungen für die Tarifverhandlungen. Neben Nullrunden 2027 und 2028 soll die Arbeitszeit von derzeit 35 Stunden in der Woche ohne Entgeltausgleich "nach Bedarf an die betriebliche Auslastung angepasst werden können". Schließlich geht die VW-Führung mit der Forderung nach Streichungen von Zusatzzahlungen und Zulagen in die Gespräche. Die Arbeitnehmer sprechen von einem "Katalog des Grauens". Gröger teilte mit: "Der VW-Vorstand fällt seinen Beschäftigten mit dem Messer in den Rücken".