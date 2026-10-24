Wie lange werden die Gespräche dauern?

Das kann nicht vorhergesagt werden. Die Gespräche sind umfassend, es liegen viele komplizierte und folgenreiche Themen auf dem Tisch. Vermutlich können die Verhandler auch die Zukunft der bedrohten VW-Werke nicht ausklammern. Alles hänge mit allem zusammen, heißt es aus Kreisen des Unternehmens. Bei VW hoffen manche zwar noch auf ein schnelles Ergebnis, stellen sich aber auch auf Warnstreiks ein.

Zum Vergleich: Bereits 2024 war um schwierige Themen gerungen worden. Der Kompromiss sah letztlich den Abbau Zehntausender Stellen vor. Außerdem wurden Bonuszahlungen und Zulagen gekürzt und Entgelterhöhungen auf Eis gelegt. VW verzichtet im Gegenzug auf betriebsbedingte Kündigungen und Werkschließungen - und sagte Investitionen und neue Produkte für deutsche Standorte zu. Dafür nötig waren - unter deutlich besseren wirtschaftlichen Voraussetzungen - fünf Verhandlungsrunden und Warnstreiks. Die letzte Runde war ein einwöchiger Verhandlungsmarathon kurz vor Weihnachten.

Es spricht vieles dafür, dass sich die Verhandlungen bis ins Jahr 2027 ziehen werden. Und auch nach einem möglichen Kompromiss könnte es noch einmal kompliziert werden. Das Ergebnis müssen nämlich die Mitglieder der IG Metall abnicken. "Sie haben das letzte Wort", hieß es.

Droht eine beispiellose Eskalation?

Wenn man den niedersächsischen IG-Metall-Chef Gröger sprechen hört, klingt das bereits nach Wintersturm: Die Stimmung in der Belegschaft habe einen Siedepunkt erreicht. "Alles deutet auf eine Auseinandersetzung hin, die größer werden könnte als alles das, was dieser Konzern jemals erlebt hat". Man bereite die Eskalation vor. Nicht weil man es wolle, sondern weil man es müsse. "Wir suchen den Konflikt nicht, aber wir sind vorbereitet", sagte er.

Die Friedenspflicht endet am 31. Dezember.