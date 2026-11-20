Wann beginnen die Gespräche?

Die Tarifverhandlungen beginnen am kommenden Dienstag in Emden. Am 15. Dezember sollen sie in Zwickau fortgesetzt werden. Weitere Termine stehen noch nicht fest.

Ist eine schnelle Einigung in Sicht?

VW steuert auf die schwierigsten Tarifverhandlungen in der Geschichte des Unternehmens zu. Denn in den Verhandlungen dürfte es auch um die Zukunft der drei bedrohten Werke Emden, Zwickau und Hannover gehen – sowie um den Abbau von weiteren 12.000 Stellen bis 2030.

Doch die Fronten sind bereits vor Beginn verhärtet, alle Zeichen stehen auf Sturm. Denn eigentlich will die IG Metall wegen der Inflation fünf Prozent mehr Geld für die VW-Beschäftigten rausholen. Einen Abschluss in diesem Jahr hielt Verhandlungsführer Gröger für nahezu ausgeschlossen.

Wahrscheinlicher ist, dass die Beschäftigten ihren Unmut auf die Straße tragen. Betriebsratschefin Daniela Cavallo zufolge gärt es gehörig in der Belegschaft, die Wut sei groß. Jahrzehntelang seien Konflikte gemeinsam bewältigt worden. "Nun will es der Vorstand auf die harte Tour", teilte sie mit. Die Belegschaft sei bereit. Die Friedenspflicht endet am 31. Dezember.