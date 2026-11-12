Rangehen - an die Angst

Wer gefürchtete Situationen dauerhaft vermeide, könne die Angst langfristig verstärken, sagt Wolf. Bei ausgeprägter Telefonangst könne es deshalb helfen, das Telefonieren schrittweise zu üben. Betroffene könnten sich zunächst einfache Situationen vornehmen, Stichpunkte notieren oder einen einleitenden Satz vorbereiten. Wenn die Angst den Alltag deutlich einschränke, sei ärztlicher Rat sinnvoll.

Auch Annika hat Wege gefunden, mit ihrer Angst umzugehen. Statt lange vor dem Handy zu sitzen und mit sich zu ringen, versucht sie inzwischen, Anrufe möglichst direkt zu erledigen. Außerdem kündigt sie ihrem Freund vorher an, dass sie telefonieren wird. Das helfe ihr, den Schritt tatsächlich zu machen. Ganz verschwunden ist die Angst aber nicht. "Ich habe immer noch schwitzige Hände und auch die Angst, dass ein Gespräch vielleicht ins Stocken kommt", sagt die junge Frau.

Wickord sieht Möglichkeiten, Betroffene zu unterstützen. Das Koblenzer Forschungsteam will auf Grundlage seiner Erkenntnisse Behandlungsmöglichkeiten entwickeln und erproben. Dazu gehören verhaltenstherapeutisch fundierte Übungen und niedrigschwellige Kommunikationstrainings. Wer mit Sorge an ein anstehendes Telefon denkt, dem kann die Überzeugung der Forscherin Mut machen: "Man kann das auf jeden Fall wieder erlernen", meint Wickord.