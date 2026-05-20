Krise und kein Ende: Trübe Aussichten für bayerische Wirtschaft

München (dpa/lby) - Die zarten Frühlingshoffnungen der bayerischen Unternehmen auf ein Ende der langen Krise sind verflogen. Die Geschäftserwartungen sind derzeit wieder in allen Branchen negativ - und damit so schlecht wie vor dem Regierungswechsel 2025. Dementsprechend steht laut neuem Konjunkturbericht des Bayerischen Industrie- und Handelskammertags (BIHK) ebenfalls in allen Branchen eine Beschleunigung des Stellenabbaus in Aussicht, vor allem in der Industrie als wichtigstem Wirtschaftszweig. Grundlage ist die Befragung von rund 3.400 Unternehmen aus Industrie, Baubranche, Dienstleistungsbranche, Handel und Tourismus.