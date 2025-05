Krise und kein Ende: Bayerische Exporte abermals gesunken

Autohersteller und Zulieferer besonders schwer getroffen

In den ersten drei Monaten insgesamt fiel das Minus in der Autoindustrie als wichtigstem Industriezweig in Bayern besonders groß aus: Die Exporte von "Personenkraftwagen und Wohnmobilen" - so die amtliche Bezeichnung - schrumpften sogar um 6,6 Prozent auf 10,8 Milliarden Euro. Noch schlechter erging es den Zulieferern: Die Ausfuhren von "Fahrgestellen, Karosserien, Motoren, Teilen und Zubehör" brachen in den ersten drei Monaten um 9,5 Prozent ein.