Die USA dürften diese Ansage kaum akzeptieren - ebenso wenig wie andere Forderungen, die dieser Tage kursieren. So berichtete der staatliche iranische Sender PressTV von einem anonymen hochrangigen Beamten, der fünf Bedingungen für eine Waffenruhe nannte – darunter ein vollständiges Kriegsende, Garantien gegen eine Wiederaufnahme des Konflikts, Reparationen sowie einen Stopp aller Angriffe auf Irans Verbündete wie die libanesische Hisbollah-Miliz.

Berichte: Israel beschließt "Priorisierung von Zielen"

Medienberichten zufolge verstärkt die israelische Armee ihre Angriffe im Iran noch, um vor dem Hintergrund einer möglicherweise bevorstehenden Ankündigung Trumps zu einer Waffenruhe noch möglichst viele militärische Erfolge zu erzielen. In einer Sitzung mit Regierungschef Benjamin Netanjahu sei eine "Priorisierung von Zielen" beschlossen worden, die Israel vorher unbedingt erreichen wolle, berichtete der Sender N12. In Israel werde mit einem solchen Schritt Trumps selbst dann gerechnet, wenn die USA mit Teheran keine klaren Vereinbarungen erzielen könnten.

Auch die "New York Times" berichtete unter Berufung auf israelische Regierungsvertreter, Israels Armee greife so viele Schlüsselziele an wie möglich, weil befürchtet werde, dass die USA ein baldiges Kriegsende durchsetzen wollen.

Pistorius: Deutschland bereit zur Absicherung einer Waffenruhe

Sollte es dazu kommen, wäre Deutschland laut Verteidigungsminister Boris Pistorius bereit, einen Beitrag zur Friedenssicherung zu leisten. "Dieser Krieg ist eine Katastrophe für die Volkswirtschaften der Welt", Instabilität im Nahen Osten wirke sich auf alle Länder aus, sagte der SPD-Politiker bei einem Besuch in der australischen Hauptstadt Canberra. "Wenn wir zu einer Waffenruhe kommen, werden wir jeden Einsatz für eine Absicherung des Friedens diskutieren, insbesondere um den freien Seeverkehr in der Straße von Hormus abzusichern." Es brauche "so schnell wie möglich" eine diplomatische Lösung.

Im vergangenen Jahr hatte Trump nach zwölf Tagen Krieg mit dem Iran eine Waffenruhe verkündet. Anschließend warf er sowohl der iranischen als auch der israelischen Seite vor, dagegen verstoßen zu haben. Einen letzten Einsatz israelischer Kampfjets im Iran stoppte er damals laut Medienberichten im Gespräch mit Netanjahu rigoros. "Alle Flugzeuge werden umkehren", verkündete er danach auf seiner Online-Plattform Truth Social.