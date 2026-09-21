Krise in der Union: Söder fordert Geschlossenheit und warnt vor Hühnerhaufen

Bei den Wahlen sei es den "Extremen" zum Teil gelungen, das Land weiter zu spalten, betonte Söder. Die Union müsse hier gegensteuern und auch den eigenen Selbstanspruch noch einmal definieren: "Ist das einzige Ziel, nur mit anderen linken Parteien Koalitionen zu bilden und nach dem Motto, wenn es ein Prozent mehr ist, dann reicht's?" Oder müsse man nicht umgekehrt den Weg gehen und sagen, "das Ziel muss auch sein, zur AfD aufzuschließen, national und die AfD einzuholen, vielleicht sogar irgendwann zu überholen".