Krise in der Union: Söder fordert Geschlossenheit und warnt vor Hühnerhaufen

Bad Staffelstein - Nach den CDU-Wahlpleiten in Mecklenburg-Vorpommern und in Berlin fordert CSU-Chef Markus Söder von der Union ein Ende von Personaldebatten. "Wir stehen da gemeinsam zusammen und wollen, dass wir jetzt Inhaltsfragen und Strukturfragen bereden und keine Personalfragen", sagte der bayerische Ministerpräsident zum Auftakt der Klausur der CSU-Landtagsfraktion im oberfränkischen Kloster Banz. Es sei "wichtig, dass die Union sich jetzt nicht zum Hühnerhaufen entwickelt und jeder durcheinander rennt".