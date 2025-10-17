Bei den Olympischen Spielen 1972 holten die Leichtathleten aus BRD und DDR 31 Mal Edelmetall und belegten Platz vier und zwei im Medaillenspiegel. Gut 50 Jahre später, bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris, kam Deutschland mit insgesamt vier Leichtathletik-Medaillen nur noch auf Rang elf der Nationenwertung. Was sind die Gründe für den Niedergang? Wir fragten an der Basis nach und sprachen mit Thomas Müller-Schott. Der 70-Jährige ist Vorstandsmitglied im WSSV Suhl 1990 und Leiter des TLZ Südthüringen, das sich von Bad Salzungen über Schmalkalden, Meiningen und Suhl/Zella-Mehlis bis Sonneberg erstreckt.