Krise in Automobilindustrie: Gewerkschaft sorgt sich um Jobs in Autoindustrie im Osten

Jeder vierte Industriearbeitsplatz in Ostdeutschland hänge von der Autoindustrie ab – in Westdeutschland sei der Anteil deutlich geringer. Das teilten IG Metall-Bezirke mehrerer Ost-Bundesländer und regionale Tranformationsnetzwerke mit Verweis auf eine in Auftrag gegebene Studie mit. 51.000 Menschen arbeiteten in ostdeutschen Autowerken, 200.000 in Zulieferindustrie. Eine Viertelmillion Arbeitsplätze im Osten hänge direkt oder indirekt von der Automobilindustrie ab, hieß es.