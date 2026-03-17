Krise im Karibikstaat: Kuba will Investitionen von Exilkubanern erlauben

Washington müsste zuvor Einschränkungen lockern

Die Kernfrage sei nicht, ob im Ausland lebende Kubaner investieren wollen – viele wollten es, schrieb der Politikwissenschaftler Orlando Pérez auf der Plattform X. "Die Frage ist vielmehr, ob Washington die Vorschriften der Kontrollbehörde OFAC anpassen wird, um dies zu ermöglichen". Es gehe um die genauen Bedingungen und Überprüfungsmechanismen. Die Frage sei auch, "ob eine etwaige Öffnung tatsächlich bei privaten Unternehmern ankommt oder von denselben Gatekeepern vereinnahmt wird, die derzeit die Wirtschaft Kubas kontrollieren".