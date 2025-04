Wichtiges Unternehmen für die Automobilindustrie

Man habe in der Vergangenheit versucht, an mehreren Stellschrauben zu drehen, sagte Spiekermann. Im vergangenen Jahr wurden 150 Stellen gestrichen, Anfang des Jahres ging es in Kurzarbeit. Vergangene Woche sei der Betrieb in der Gießerei komplett eingestellt worden. Die gute Nachricht sei jetzt, dass der Betrieb in der kommenden Woche wieder komplett hochgefahren werde.