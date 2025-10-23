 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Audi-Tochter PSW plant Stellenabbau – Standort vor Aus?

Krise der Autobauer Audi-Tochter PSW plant Stellenabbau – Standort vor Aus?

Der Stellenabbau wurde per Videobotschaft verkündet: Bei PSW herrscht Unruhe. Wie reagieren Belegschaft und Gewerkschaft auf die drohende Standortschließung in Neckarsulm?

Krise der Autobauer: Audi-Tochter PSW plant Stellenabbau – Standort vor Aus?
1
Audi baut beim Entwicklungsdienstleister PSW Stellen ab. Foto: Sven Hoppe/dpa

Neckarsulm/Ingolstadt - Der Entwicklungsdienstleister von Audi plant einen Stellenabbau. Bei PSW Automotive Engineering sollen bis zu 30 Prozent der Arbeitsplätze wegfallen, wie die IG Metall mitteilte. Das Unternehmen mit Sitz in Gaimersheim bei Ingolstadt wollte sich auf Anfrage nicht zur Anzahl der betroffenen Mitarbeiter äußern. Die Geschäftsführung und der Betriebsrat der PSW GmbH träten in konstruktive und geordnete Verhandlungen über die zukünftige Aufstellung des Unternehmens, teilte eine Sprecherin mit. Insgesamt sind bei der Audi-Tochter rund 1.000 Männer und Frauen beschäftigt.

Nach der Werbung weiterlesen

Besonders hart soll es nach einem Bericht der "Heilbronner Stimme" (Donnerstag) den Standort Neckarsulm treffen - er soll geschlossen werden. Aktuell arbeiten hier rund 100 Beschäftigte für PSW. Der geplante Stellenabbau wurde laut Gewerkschaft per Videobotschaft verkündet. Dies sei eine Provokation, wurde Thomas Laue, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender von PSW, in einer Mitteilung der IG Metall Ingolstadt zitiert. 

Der Betriebsrat und die IG Metall gingen jetzt in Verhandlungen, und anhand der Auftragsentwicklung werde das Unternehmen neu ausgerichtet. Dabei sei ein Parameter aber grundsätzlich gesetzt: Es werde keine betriebsbedingten Kündigungen geben, sagte Gewerkschaftsfunktionär Christian Daiker von der IG Metall Ingolstadt.

Die PSW-Mutter Audi erklärte, man habe eine umfassende Reorganisation der Geschäftsbereiche gestartet. In diesem Zuge müsse auch die PSW GmbH ihren Beitrag leisten und strukturelle und organisatorische Anpassungen vornehmen.