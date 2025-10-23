Krise der Autobauer: Audi-Tochter PSW plant Stellenabbau – Standort vor Aus?

Neckarsulm/Ingolstadt - Der Entwicklungsdienstleister von Audi plant einen Stellenabbau. Bei PSW Automotive Engineering sollen bis zu 30 Prozent der Arbeitsplätze wegfallen, wie die IG Metall mitteilte. Das Unternehmen mit Sitz in Gaimersheim bei Ingolstadt wollte sich auf Anfrage nicht zur Anzahl der betroffenen Mitarbeiter äußern. Die Geschäftsführung und der Betriebsrat der PSW GmbH träten in konstruktive und geordnete Verhandlungen über die zukünftige Aufstellung des Unternehmens, teilte eine Sprecherin mit. Insgesamt sind bei der Audi-Tochter rund 1.000 Männer und Frauen beschäftigt.