Sie weist darauf hin, dass in der jüngeren Vergangenheit bei VW das Lohnergebnis aus der Fläche übernommen worden sei. Für die rund 120.000 Beschäftigten in den Werken der Volkswagen AG gilt ein eigener Haustarifvertrag, über den gerade verhandelt wird. Auch dort wurde wie in der Fläche 7 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten verlangt. Gleichzeitig hat das Management ein umfangreiches Sparprogramm vorgestellt, demzufolge Werke geschlossen und Tausende Beschäftigte ihren Job verlieren könnten.