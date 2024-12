Erschreckende Bilanz

Die Bilanz ist dennoch abenteuerlich. Von den vergangenen 13 Spielen hat City neun verloren - so viele wie in den 106 Spielen zuvor. Der erfolgsverwöhnte Guardiola hat so etwas bislang nicht erlebt und es drängt sich immer mehr die Frage auf, was er außer Transfers für Antworten parat hat. Seine Spieler hat er öffentlich bislang nicht kritisiert, sich immer selbst in die Verantwortung genommen.