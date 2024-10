Krise: Bayerns Exporte brechen ein

Auffällig ist vor allem der starke Rückgang der Exporte in Länder außerhalb Europas: Die Exporte nach China sanken um 28 Prozent, in die USA um 13 Prozent. Zweistellige Rückgänge gab es auch in Australien-Ozeanien und in Afrika. Vergleichsweise stabil war die Nachfrage nach bayerischen Erzeugnissen im EU-Binnenmarkt mit einem Rückgang von 1,2 Prozent. Hart getroffen wurden unter anderem die Maschinenbauer mit einem Exportminus von 10,6 Prozent. Die bayerischen Importe gingen im August um 8,4 Prozent auf 17,3 Milliarden Euro zurück.