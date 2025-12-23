„Lauter und langsamer, sonst versteht man euch nicht. Nochmal. Und Action“, ruft Anna-Theres Götz. Vor einem Wegkreuz, das im Altarraum der Marisfelder Kirche aufgebaut ist, steht Margarethe Ehrsam und wiederholt konzentriert: „Da, wo der Herr Jesus hinschaut, da kommt Gschaid.“ Sie spielt im Stück „Der Berg“ die kleine Ida. Beim zweiten Versuch sitzt jede Silbe so klar, dass sie an Heiligabend beim Krippenspiel bestimmt jeder Zuschauer hören kann. Denn genau dafür probt die Theatergruppe „Stella Maris“ hier bereits seit einigen Wochen.