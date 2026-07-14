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Kripo ermittelt Trio stiehlt Radlader und bricht damit Automaten auf

Auf brachiale Art und Weise wollen drei Tatverdächtige an den Inhalt zweiter Zigarettenautomaten gelangen.

Kripo ermittelt: Trio stiehlt Radlader und bricht damit Automaten auf
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Die Männer sollen mit dem Radlader zwei Zigarettenautomaten aus ihrer Verankerung gerissen haben. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa

Georgensgmünd (dpa/lby) - Ein Trio soll mit einem gestohlenen Radlader zwei Zigarettenautomaten in Mittelfranken aufgebrochen haben. Wie die Polizei mitteilte, entwendeten die Täter das Fahrzeug von einer Baustelle und rissen damit die beiden Automaten aus ihrer Verankerung. In einem nahegelegenen Gewerbegebiet in Georgensgmünd (Landkreis Roth) hätten die Männer die Automaten dann mit der Schaufel des Radladers aufgebrochen.

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Ein Zeuge habe das Fahrzeug bemerkt und die Polizei gerufen. Die Beamten hätten zwei Verdächtige im Alter von 17 und 21 Jahren festgenommen und später noch einen 24-Jährigen als mutmaßlichen Mittäter ermittelt. 

Die Polizei prüft, ob die drei Männer weitere Straftaten begangen haben könnten. Bei Durchsuchungen fanden die Ermittler bei dem 21-Jährigen unter anderem zwei Tankkarten, mit denen den Angaben zufolge in mindestens 43 Fällen unerlaubt getankt wurde. Die Verdächtigen wurden nach den Festnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt, die Ermittlungen gegen sie laufen.