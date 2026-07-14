Kripo ermittelt: Trio stiehlt Radlader und bricht damit Automaten auf

Georgensgmünd (dpa/lby) - Ein Trio soll mit einem gestohlenen Radlader zwei Zigarettenautomaten in Mittelfranken aufgebrochen haben. Wie die Polizei mitteilte, entwendeten die Täter das Fahrzeug von einer Baustelle und rissen damit die beiden Automaten aus ihrer Verankerung. In einem nahegelegenen Gewerbegebiet in Georgensgmünd (Landkreis Roth) hätten die Männer die Automaten dann mit der Schaufel des Radladers aufgebrochen.