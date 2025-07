Schalkham (dpa/lby) - In einem Haus in Niederbayern sind die Leichen von einer Mutter und ihrer erwachsenen Tochter gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, entdeckte ein Angehöriger die Toten am Sonntag in einem Haus in Schalkham (Landkreis Landshut). Nach ersten Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass die Tochter ihre über 70-jährige Mutter erschossen und sich danach selbst getötet hat.