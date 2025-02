Heilsbronn (dpa/lby) - Nach dem Messerangriff auf einen 40-Jährigen in einem Wohngebiet in Mittelfranken sucht die Polizei noch immer nach dem Täter. Ein Verdächtiger sei noch nicht ermittelt, sagte eine Polizeisprecherin. Ein Unbekannter hatte das Opfer am Donnerstag auf einer Straße in Heilsbronn (Landkreis Ansbach) niedergestochen. Dieses schwebte zwischenzeitlich in Lebensgefahr.