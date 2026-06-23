Rotthalmünster (dpa/lby) - Ein älterer Mann ist in Niederbayern beim Kirschenpflücken von einer Leiter gefallen und gestorben. Ob der Sturz oder eine Vorerkrankung ursächlich für den Tod des 83-Jährigen ist, ist bislang nicht geklärt, wie die Polizei mitteilte. Hinweise auf Fremd- oder Gewalteinwirkung gebe es aber nicht. Der Mann soll in der Gemeinde Rotthalmünster (Landkreis Passau) aus rund fünf Meter Höhe auf den Boden gefallen sein. Einsatzkräfte fanden den Mann am Montagabend leblos neben der Leiter. Die Kriminalpolizei ermittelt nun in dem Fall.