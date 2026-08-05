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Kriminaltiät Mittelsachsen klagt über gestohlene Verkehrsschilder

Zehn Ortstafeln und Verkehrszeichen verschwinden in Mittelsachsen – der Straßenbetriebsdienst warnt vor Gefahren für Verkehrsteilnehmer.

Kriminaltiät: Mittelsachsen klagt über gestohlene Verkehrsschilder
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Ortsschilder sind beliebte Souvenirs. (Symbolbild) Foto: picture alliance / ZB

Freiberg (dpa/sn) - Innerhalb von knapp drei Wochen sind im Landkreis Mittelsachsen zehn Ortstafeln und Verkehrszeichen gestohlen worden. Betroffen sind unter anderem Straßen in Mühlau, Marbach, Reichenbach und Großschirma, wie der Landkreis mitteilte. Diebstähle von Verkehrszeichen würden immer wieder vorkommen, eine solche Häufung innerhalb weniger Tage sei jedoch ungewöhnlich. Die Liste der verschwundenen Ortsschilder werde täglich länger.

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"Verkehrszeichen sind keine Souvenirs. Wer sie entfernt, verursacht nicht nur erhebliche Kosten, sondern kann auch andere Verkehrsteilnehmer gefährden", mahnt der Straßenbetriebsdienst laut Mitteilung. 

Besonders häufig verschwinden den Angaben nach Schilder während der Festivalsaison. Neben Ortstafeln werden auch Verkehrszeichen entwendet, die offenbar als Dekoration für Geburtstage oder andere Feiern dienen sollen, etwa Schilder mit den Zahlen 30 oder 50.