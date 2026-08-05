Kriminaltiät: Mittelsachsen klagt über gestohlene Verkehrsschilder

Freiberg (dpa/sn) - Innerhalb von knapp drei Wochen sind im Landkreis Mittelsachsen zehn Ortstafeln und Verkehrszeichen gestohlen worden. Betroffen sind unter anderem Straßen in Mühlau, Marbach, Reichenbach und Großschirma, wie der Landkreis mitteilte. Diebstähle von Verkehrszeichen würden immer wieder vorkommen, eine solche Häufung innerhalb weniger Tage sei jedoch ungewöhnlich. Die Liste der verschwundenen Ortsschilder werde täglich länger.