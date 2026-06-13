Kriminalstatistik: Minister will Gewalt gegen Gesundheitspersonal eindämmen

Ärztekammern verlangen schon länger Maßnahmen gegen Angriffe auf Retter und medizinisches Personal. Dabei ist auch von einer "Gewaltspirale" die Rede. Zum Beispiel forderte die Ärztekammer Niedersachsen eine Verschärfung des Strafrechts. "Die langfristigen Folgen von verbalen und körperlichen Angriffen haben vor allem die Attackierten zu tragen", erklärte die Kammer im März zu einem europaweiten Aktionstag gegen Gewalt im Gesundheitswesen. Neben den traumatischen Folgen für die Betroffenen sei auch die Versorgung von Patienten gefährdet, argumentiert die Kammer. "Denn im akuten Moment des Übergriffs wird die Versorgung unterbrochen und verzögert – das birgt hohe Risiken für die Patientensicherheit."