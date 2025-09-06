Erfurt (dpa/th) - Die CDU-Landtagsfraktion hat für mehr Transparenz die Erfassung doppelter Staatsangehörigkeiten in der polizeilichen Kriminalstatistik in Thüringen angeregt. Sie verweist auf einen Vorstoß des nordrhein-westfälischen CDU-Innenministers Herbert Reul, der die Erfassung rückwirkend zum 1. Juli 2025 verordnet habe. Bei Tatverdächtigen und Opfern werden damit sämtliche Staatsangehörigkeiten festgehalten. "Wer eine faktenbasierte Diskussion über Kriminalität führen will, braucht vollständige Information und eine belastbare Zahlenbasis", erklärte der justizpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Stefan Schard.
Kriminalstatistik Mehr Transparenz bei Polizei-Daten – CDU stößt Debatte an
dpa 06.09.2025 - 09:50 Uhr