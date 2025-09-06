Kriminalstatistik: Mehr Transparenz bei Polizei-Daten – CDU stößt Debatte an

Bisher wurden Doppelstaatsangehörige in der Kriminalstatistik bundesweit ausschließlich als Deutsche geführt. Damit bleibe die tatsächliche Lage unvollständig erfasst, so Schard. Alle Länder sollten den Schritt Nordrhein-Westfalens deshalb ernsthaft durchdenken, damit es ein bundesweit einheitliches Vorgehen gebe. "Eine offene Debatte darüber ist wichtig und sollte im Kreis der Innenminister zeitnah geführt werden", sagte Schard. Je offener mit den Zahlen umgegangen werde, desto größer sei das Vertrauen in Polizei und Rechtsstaat.