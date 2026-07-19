Kriminalpolizei ermittelt: Fahrer nach Club-Abholung in Frankfurt brutal attackiert

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Vier Männer sollen einen Fahrer eines Fahrdienstleisters in Frankfurt am Main schwer verletzt und ausgeraubt haben. Nachdem der 36-Jährige die Verdächtigen in der Nacht zum Sonntag an ihr Ziel in Sachsenhausen gebracht hatte, sollen sie ihn aus dem Auto gezerrt und auf ihn eingeschlagen haben, wie die Polizei mitteilte. Schließlich raubten die Unbekannten ihm sein Bargeld und flüchteten. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.