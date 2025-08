Kriminalpolizei ermittelt: 83-Jähriger kommt wohl bei Waldarbeiten ums Leben

Thurmansbang (dpa/lby) - In Niederbayern ist ein 83-Jähriger vermutlich bei Baumfällarbeiten tödlich verletzt worden. Angehörige meldeten sich am Dienstag bei der Polizei, nachdem der 83-Jährige am Montag von Waldarbeiten nicht nach Hause gekommen war, wie die Polizei mitteilte. Nach einer Suchaktion wurde der Mann leblos in einem Waldstück bei in Thurmansbang (Landkreis Freyung-Grafenau) gefunden.