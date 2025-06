Ja, die Polizei hat 2024 deutlich mehr Gewalttaten registriert als in den Jahren zuvor, sowohl im gesamten Freistaat als auch in dessen Süden. Und nein, Südthüringen ist keine Gegend, in der man Angst um Leib und Leben haben muss. Wir wohnen nach wie vor in einer der sichersten Gegenden Deutschlands, wie die Polizei bei ihrer regionalen Jahresstatistik erneut bestätigte. Das alles ist kein Widerspruch. Man kann und darf steigende Zahlen nicht wegreden, sollte sie aber zugleich nicht über die Maßen dramatisieren. Seit dem Jahr 2000 bis zum Vorjahr wurden in Thüringen durchschnittlich 10 bis 13 schwere Gewalttaten pro Tag erfasst. Nun ist diese – im Bundesvergleich geringe – Fallzahl auf einen neuen Höchstwert von knapp 14 gestiegen. Die regionalen Südthüringer Daten nehmen einen ähnlichen Verlauf.