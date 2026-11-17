Demnach soll es am Montagabend kurz nach 17.00 Uhr in dem Laden zu einem Streit gekommen sein. Ein Mensch habe dabei schwere Verletzungen im Gesicht und am Kopf erlitten, das Kind sei leicht verletzt worden. Einer der Verletzten sei durch ein Messer verletzt worden. Beide kamen mit Rettungswagen in ein Krankenhaus.