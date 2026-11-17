Gera (dpa/th) - Nach einer Auseinandersetzung in einem Dönerladen in Gera-Bieblach hat die Polizei zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Dabei wurden zwei Menschen verletzt, darunter ein Kind, teilte die Polizei mit.
Nach einer Auseinandersetzung in einem Dönerladen in Gera-Bieblach müssen ein Kind und ein weiterer Verletzter ins Krankenhaus. Die Polizei fasst zwei Verdächtige in der Nähe des Tatorts.
Gera (dpa/th) - Nach einer Auseinandersetzung in einem Dönerladen in Gera-Bieblach hat die Polizei zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Dabei wurden zwei Menschen verletzt, darunter ein Kind, teilte die Polizei mit.
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Demnach soll es am Montagabend kurz nach 17.00 Uhr in dem Laden zu einem Streit gekommen sein. Ein Mensch habe dabei schwere Verletzungen im Gesicht und am Kopf erlitten, das Kind sei leicht verletzt worden. Einer der Verletzten sei durch ein Messer verletzt worden. Beide kamen mit Rettungswagen in ein Krankenhaus.
Die beiden Tatverdächtigen wurden kurz darauf in der Nähe des Tatorts gestellt. Gegen 22.00 Uhr meldete die Polizei die vorläufige Festnahme. Zuvor hatten zahlreiche Einsatzkräfte die Umgebung abgeriegelt und nach Tatwerkzeugen gesucht. Was zu dem Streit führte, ist bislang offen. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zuvor hatte die "Thüringer Allgemeine" über den Einsatz berichtet.