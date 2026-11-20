Erfurt (dpa/th) - Ein 24 Jahre alter Mann soll in Erfurt zwei Polizisten attackiert und dabei leicht verletzt haben. Nach Angaben der Landespolizeiinspektion Erfurt ließen sie sich im Krankenhaus untersuchen. Beamte auf Streife hatten den polizeibekannten Mann am Donnerstagabend schlafend in einer Einkaufspassage gefunden. Als sie ihn aus dem Gebäude verweisen wollten, reagierte er den Angaben zufolge aggressiv.