"Wir sind mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort und werden das Gebäude großräumig absuchen", schilderte die Sprecherin den noch laufenden Einsatz im Landkreis Neustadt an der Waldnaab. Welche Drohung die Mail genau enthielt, blieb zunächst unklar. In dem Gymnasium waren 660, in der Wirtschaftsschule mindestens 200 Schülerinnen und Schüler anwesend, als die Polizei anrückte.