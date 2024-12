Kriminalität: Zwei Menschen werden bei verbotenem Autorennen verletzt

München (dpa/lby) - Bei einem verbotenen Autorennen in München ist es zu einem Unfall mit zwei Verletzten gekommen. Drei 18, 20 und 26 Jahre alte Männer hätten am Samstag mit ihren Wagen an einer roten Ampel gehalten und nach dem Wechsel auf Grün extrem stark beschleunigt, teilte die Polizei mit. Bei dem Rennen sei es zu einem Zusammenstoß zwischen den Autos des 26-Jährigen und des 20-Jährigen gekommen. Das Auto des 26-Jährigen sei auf dem Gehweg zum Stehen gekommen. Auch der Wagen des 18-Jährigen sei mit dem des 20-Jährigen zusammengestoßen.