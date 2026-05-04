Baar-Ebenhausen (dpa/lby) - Mit dringend behandlungsbedürftigen Verletzungen am Kopf sind zwei 52 und 60 Jahre alte Männer laut Polizei am Ingolstädter Bahnhof aufgetaucht. Sie hätten angegeben, etwa eine Stunde zuvor im rund zehn Kilometer entfernten Baar-Ebenhausen (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) von zwei Männern bei einer Auseinandersetzung verletzt worden zu sein. Die Polizei nahm die Verdächtigen fest. Gegen sie wurde Haftbefehl wegen eines versuchten Tötungsdeliktes erlassen.