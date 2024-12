Rosenheim (dpa/lby) - Nach dem gewaltsamen Tod zweier kleiner Kinder in Rosenheim ist die Mutter in Untersuchungshaft genommen worden. Die 39 Jahre alte Frau sei am zweiten Weihnachtstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt und in eine Justizvollzuganstalt gebracht worden, teilte die Polizei in Rosenheim mit.