München - Mit großem schauspielerischem Talent hat ein 79-Jähriger aus Oberbayern zum vierten Mal zur Festnahme von Enkeltrick- und Schockanruf-Betrügern beigetragen. Er habe am Montag einen Anruf von einem Unbekannten erhalten, der sich weinend als sein Sohn ausgegeben habe, schilderte Rentner Bruno Schmaus bei einer Pressekonferenz der Polizei in München. Kurz darauf habe ein vermeintlicher Polizeibeamter den Hörer übernommen und gefordert, dass er 80.000 Euro Kaution für seinen Sohn zahlen müsse, weil dieser einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und sonst ins Gefängnis müsse.