Gemünden am Main (dpa/lby) - Fast eineinhalb Jahre nach Gewalt gegen unterfränkische Polizisten in der Silvesternacht 2023/2024 hat der Prozess gegen fünf Angeklagte begonnen. Diese haben sich nach Angaben des Amtsgerichts Gemünden zur Sache eingelassen, es blieb aber unklar, ob die Beschuldigten die Vorwürfe im Sinne der Anklage einräumten. Der Prozess vor einem Jugendschöffengericht soll am 4. und 12. Juni fortgesetzt werden. Dann sollen weitere Zeugen vernommen werden.