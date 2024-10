Kriminalität zum Jahreswechsel: Anklagen nach Böllerwürfen auf Polizisten zu Silvester

Nach Darstellung der Ermittler sollen sich die Jugendlichen rund um den Jahreswechsel 2023/2024 in Marktheidenfeld (Landkreis Main-Spessart) mit dem 52-Jährigen solidarisiert haben, der wegen öffentlichen Urinierens von der Polizei kontrolliert worden war. Die Verdächtigen sollen Polizisten angegriffen und Streifenwagen gezielt mit Feuerwerkskörpern beschossen haben. Zudem sollen sie Pyrotechnik in den Hof des Dienstgebäudes der Polizei in Marktheidenfeld geworfen haben. Zwei Polizisten wurden leicht verletzt, als sie einen Verdächtigen in Gewahrsam nahmen.