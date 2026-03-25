Kriminalität: Zoll findet 84.250 Euro in Müllsack bei Fahrzeugkontrolle

Bei der anschließenden Überprüfung entdeckten die Beamten auf einem Rücksitz einen Karton. Der Fahrer gab an, dass er den Inhalt nicht kenne und er den Karton nur für eine andere Person nach Frankfurt transportiere. Beim Öffnen fanden die Zollbeamten in einem Müllsack Bargeld in Höhe von 84.250 Euro. Das Bargeld wies Kokainspuren auf, auch ein Drogentest fiel positiv aus. Gegen den 32-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf Geldwäsche eingeleitet.