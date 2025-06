Erfurt/Reitzenhain - In einem Kühlschrank im Kofferraum eines Fahrzeugs haben Zöllner am Grenzübergang Reitzenhain (Erzgebirgskreis) mehr als 124.000 Euro in bar entdeckt. Das Geld war in mehreren Paketen im Inneren des Geräts versteckt, wie das Hauptzollamt Erfurt mitteilte. Gegen den 40-Jährigen aus den Niederlanden werde nun wegen des Verdachts der Geldwäsche ermittelt.