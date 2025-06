Nürnberg (dpa/lby) - An einer Supermarktkasse in Nürnberg haben mehrere Menschen einen Überfall vereitelt. Der Täter ist nun ohne Beute auf der Flucht. Der maskierte Mann soll am Abend im Stadtteil St. Jobst mit einer Waffe eine Angestellte bedroht und Bargeld verlangt haben, wie die Polizei mitteilte. Als er an die Kasse gefasst habe, hätten mehrere umstehende Menschen ihn zunächst festgehalten, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann habe sich losreißen und flüchten können.