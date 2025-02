Hermsdorf (dpa/th) - Mutige Zeugen haben in Hermsdorf (Saale-Holzland-Kreis) einen bewaffneten Imbiss-Räuber in die Flucht geschlagen. Der Mann bedrohte am Donnerstagabend den Mitarbeiter des Imbisses mit einer pistolenähnlichen Waffe und verlangte Geld, wie die Polizei mitteilte.